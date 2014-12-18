Курс доллара набирает высоту. Эксперты дают прогнозы

Курс доллара на Московской бирже в среду вырос на 89 коп., достигнув 77 рублей впервые за пять месяцев, сообщают «Вести:Приморье».

Основным фактором давления на российскую валюту остаются настроения глобальных инвесторов, поэтому рубль слабеет вместе с другими валютами развивающихся стран, отмечают аналитики банка, уточняет «РГ».

"Мы не ждем сильного ослабления рубля в ближайшие дни, курс, вероятно, продолжит торговаться в диапазоне 75,5-76,5 руб./$", - прогнозируют они.

При этом ноябрьские фьючерсы на нефть сорта Brent торгуются на лондонской бирже ICE в районе 42 долларов за баррель (+0,5 п.п.). Индекс МосБиржи растет на 1,5%, в лидерах - бумаги "Яндекса", получившие позитивный импульс после объявления о принципиальной договоренности о покупке TCS Group Олега Тинькова.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]