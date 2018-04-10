Важно для водителей: Запущен новый сервис по проверке полисов ОСАГО на «фальшивость»

Российский союз автостраховщиков запустил новый сервис по проверке полисов ОСАГО, сообщают «Вести:Приморье». С его помощью онлайн можно узнать, на кого заключен договор, какая машина с какими характеристиками в нем указана, а также кто допущен к управлению. Это позволит сократить мошенничества при оформлении договора различными посредниками, а также обезопасит пострадавших в авариях, отмечает «РГ».

Проверка полисов размещена на сайте РСА autoins.ru. До сих пор единственная информация, которую можно было там получить, - застрахована ли та или иная машина или действующий ли полис. Теперь там предоставляется более полная информация. Дело в том, что некоторые посредники при оформлении полиса вбивают данные, которые позволяют снизить его стоимость. Разница оседает у них в кармане. Но когда автовладелец попадет в аварию, выяснится, что полис у него недействующий, потому что оформлен не на автомобиль "Шкода", а на мотоцикл "Минск".

Попав в ДТП, первым делом надо проверить, есть ли у виновника аварии действующий полис ОСАГО, на ту ли он машину оформлен и на того ли человека. Если что-то не так, то надо вызывать ГИБДД и оформлять аварию с инспектором. Это поможет взыскать с виновника ущерб. Как пояснил президент РСА Игорь Юргенс, сейчас в новой информационной системе АИС ОСАГО 2.0 работают фильтры, позволяющие отсеивать попытки оформить полис, указав заведомо неверные данные. Но на 100 процентов от мошенников никакая информационная система не спасает.

Надо сказать, что у Центробанка возникли претензии по работе АИС ОСАГО 2.0. Как сообщил на прошедшей конференции по урегулированию убытков в страховании заместитель руководителя службы по защите прав потребителей Центробанка Иван Козлов, количество жалоб на страховые компании по оформлению ОСАГО выросло с начала этого года. Основные: невозможность оформить электронный полис или рассчитать коэффициент за безаварийную езду. Все это он связал со сбоями в работе новой информационной системы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]