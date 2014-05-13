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Размер выплат пересмотрят для семей с детьми

Размер выплат пересмотрят для семей с детьми

Для семей с детьми с ежемесячным доходом ниже регионального прожиточного минимума на человека пересмотрят размер выплат. Об этом во время своего выступления в Совфеде РФ заявил президент Владимир Путин, сообщают «Вести:Приморье».

«Владимир Путин попросил предусмотреть в бюджете увеличение размера выплат для семей с детьми», — пишет telegram-канал «Раньше всех». Отмечается, что на прибавку могут расчитывать семьи, чей ежемесячный доход на одного человека не достигает регионального прожиточного минимума.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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