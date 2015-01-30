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О снижении ставок по ипотеке рассказал Герман Греф

О снижении ставок по ипотеке рассказал Герман Греф

Источник фото: pixabay.com

Ставки по ипотеке в России продолжат снижаться, если ЦБ РФ будет держать курс на снижение ключевой ставки, сообщают «Вести:Приморье». Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу «Россия-24».

«Если дальше будут снижаться ставки Центрального банка, все-таки ставки на ипотеку будут дальше немного снижаться еще», — рассказал он в эфире телеканала.

По словам Грефа, льготная ставка под 6,5% перестанет действовать в ближайшем будущем.

Ранее на сайте Центрального банка появилась информация, что ключевая ставка сохранится на уровне 4,25% годовых. ЦБ снизил ставку на 0,25% в конце июля. В это время в ведомстве отмечали, что готовы и дальше снижать ключевую ставку, передает телеканал 360.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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