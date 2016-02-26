В Приморье наказали невнимательного водителя такси

Сотрудники полиции города Уссурийска провели проверку по размещенному в СМИ и социальных сетях видеоматериалу, на котором запечатлён момент грубого нарушения Правил дорожного движения водителем автомобиля такси марки "Тойота Приус". Видеозапись приобщена к материалу административного расследования.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по Приморскому краю, 18 сентября 2020 водитель автомашины такси марки "Тойота Приус" в районе дома 53 по улице Фрунзе, двигался во встречном направлении по дороге с односторонним движением, тем самым, грубо нарушил Правила дорожного движения.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность водителя такси. Им оказался 47-летний местный житель. В оправдание своего нарушения мужчина пояснил, что не заметил дорожный знак.

В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении по части 3 статьи 12.16 Кодекса об Административных правонарушениях Российской Федерации (Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением). Правонарушителю вынесено наказание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей.

Полиция благодарит очевидца происшествия, запечатлевшего грубое нарушение ПДД, за активную гражданскую позицию.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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