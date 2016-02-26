Новости Видео Происшествия
Сегодня, 09:14

В Приморье наказали невнимательного водителя такси

В Приморье наказали невнимательного водителя такси

Источник фото: Пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

Сотрудники полиции города Уссурийска провели проверку по размещенному в СМИ и социальных сетях видеоматериалу, на котором запечатлён момент грубого нарушения Правил дорожного движения водителем автомобиля такси марки "Тойота Приус". Видеозапись приобщена к материалу административного расследования.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по Приморскому краю, 18 сентября 2020 водитель автомашины такси марки "Тойота Приус" в районе дома 53 по улице Фрунзе, двигался во встречном направлении по дороге с односторонним движением, тем самым, грубо нарушил Правила дорожного движения.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность водителя такси. Им оказался 47-летний местный житель. В оправдание своего нарушения мужчина пояснил, что не заметил дорожный знак.

В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении по части 3 статьи 12.16 Кодекса об Административных правонарушениях Российской Федерации (Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением). Правонарушителю вынесено наказание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей.

Полиция благодарит очевидца происшествия, запечатлевшего грубое нарушение ПДД, за активную гражданскую позицию.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Загрузка...

Ранее по теме