Житель Приморья расстрелял автомобиль «Toyota Camry» своего дяди

Прокуратура Первомайского района г. Владивостока утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя, 1991 г.р., который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокуратуру края, в мае 2020 года 4-летний конфликт фигуранта и его дяди привёл к очередной ссоре.

Используя огнестрельное оружие «Сайга», убедившись, что в салоне автомобиля отсутствуют люди, он умышленно произвел несколько выстрелов по кузову автомобиля марки «Toyota Camry», 2019 г.в.

Своими действиями мужчина причинил значительный ущерб своему родственнику на сумму более 500 тыс. рублей.

Вину в совершении преступления обвиняемый признал в полном объеме.

Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.

Фигуранту грозит наказание вплоть до 2 лет лишения свободы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru