Граждане, купившие турпутевки в страны Юго-Восточной Азии, могут лишиться своих денег

Приморцам советуют не покупать туры в страны, границы с которыми еще закрыты. Агентство по туризму Приморского края предупреждает о том, что продажа зарубежных туров, в первую очередь, в страны Юго-Восточной Азии, в настоящее время не является законной. Граждане, купившие такие путевки, могут лишиться своих денег, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Как известно, регулярное и чартерное авиасообщение с зарубежными странами было прекращено еще в марте 2020 года в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Тогда же было ограничено пересечение государственной границы РФ через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска.

По мере изменения ситуации принимаются правительственные решения по снятию ограничений в отношении каждой отдельной взятой страны. К настоящему времени возобновлено авиасообщение России только с Турцией, Танзанией, Великобританией, Египтом, Мальдивами, ОАЭ, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Республикой Корея. При этом в Интернете появляются рекламные сообщения о продаже путевок в государства, которых нет в обозначенном перечне.

«В последнее время в Приморье участились случаи рекламы туров в страны Юго-Восточной Азии некоторыми турагентами на такие популярные направления, как Вьетнам и Таиланд, на ближайшие даты в сентябре, октябре и далее до конца года с вылетом из аэропорта Владивостока. Обращаем внимание, что в системе бронирования туроператоров и полетном расписании может отображаться информация о чартерах согласно установленному в начале текущего года чартерному расписанию. Тем не менее, несмотря на расписание чартерных рейсов сделать бронирование и приобрести тур на данные направления невозможно. Они автоматически отменяются при наступлении запланированных дат. Туроператоры реализацию чартерных программ в страны Юго-Восточной Азии не осуществляют, только перенос туров, реализованных туристам не позднее 31 марта 2020 года», – уточнили в агентстве по туризму Приморского края.

В ведомстве уточнили, что подобная реклама туров, как правило, не содержит существенной информации об условиях его приобретения или использования. Там отсутствует информация о возможности переноса тура. Более того, может быть искажен смысл информации, связанной с возможностью вылета из Владивостока уже в ближайшее время, что вводит потребителя в заблуждение. При этом туроператор не получает от турагента ни заявки на бронь тура, ни самих денег за тур.

«В настоящее время выезд российских граждан с целью туризма в другие страны (кроме вышеуказанных 11 стран), в том числе в Королевство Таиланд и Социалистическую Республику Вьетнам, не возможен. Реализация турагентом туров в данный период времени заведомо приведет к неисполнению обязательств по договору, переносу туров на другой период времени, зачастую без возможности своевременного возврата денежных средств во внесудебном порядке. Убедительно просим быть осторожными в принятии решения в выборе тура и уточнять информацию о снятии ограничений по выезду за рубеж на официальном сайте Правительства РФ в разделе «COVID-19. Поездки по стране и за рубеж», – отметил руководитель регионального агентства по туризму Приморского края Владимир Щур.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]