Потерянный груз преградил проезд транспорту в центре Владивостока

Во Владивостоке в районе остановки "Изумруд" из "Газели" выпал груз и мешает проезду, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на svodka25.

Водителей просят быть осторожнее на данном участке дороги.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru