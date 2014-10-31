Сегодня, 11:05
Потерянный груз преградил проезд транспорту в центре Владивостока
Во Владивостоке в районе остановки "Изумруд" из "Газели" выпал груз и мешает проезду, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на svodka25.
Водителей просят быть осторожнее на данном участке дороги.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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