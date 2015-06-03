"Джунгли тут как-будто": крупная змея устроила переполох во дворе жилого дома

Жители Владивостока обнаружили змею почти в центре города. Довольно крупная особь щитомордника устроила переполох возле дома по ул. Красного Знамени, 133В, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dpskontrol125rus.

Щитомордник - ядовитая змея - повсеместно распространен в Приморском крае. Основные их внешние отличия от неядовитых змей Приморья – вертикальный зрачок, треугольная форма головы и ямки на передней части морды (недаром эти рептилии относятся к ямкоголовым змеям). Ближайший родственник щитомордников – гремучая змея, живет в Северной Америке. Подобно ей щитомордники в момент опасности стучат кончиком хвоста о землю, хотя «погремушки», в отличие от нее, не имеют.

Стоит отметить, что ядовитые змеи не так агрессивны, как приписывает народная молва. Яд необходим им для умерщвления добычи и для защиты, а не для ежедневных «покушений» на людей. Змея кусает людей только в случае, когда чувствует себя «загнанной в угол».

"Какой ужас😝 и это в центре города... страшновато", "Они ж уже должны спрятаться на зимовку, конец сентября, ползет спокойнехонько, джунгли тут как-будто 😳", "Щиток! Очень опасная змейка. После укуса долгий и болезненный отходняк (по себе знаю...)", - комментируют видео пользователи Сети.

Видео - dpskontrol125rus

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]