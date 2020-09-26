Во Владивостоке шестой раз с начала года подорожало топливо

Вопреки заявлениям чиновников, ситуация с наличием бензина на заправках Владивостока и ценами на него совсем не улучшилась, а скорее даже ухудшилась. Небольшие заправки стали отказываться от премиального бензина АИ-95 и АИ-98. На тех же АЗС, где топливо появилось, существенно выросли цена, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

Два месяца назад ФАС России собиралась проверять наличие бензина на заправках Владивостока и вместе с РЖД подготовить механизм субсидирования поставок топлива на Дальний Восток. Но, вероятно, что-то опять не задалось, и в регионе поднялись цены на топливо. Это уже шестое подорожание с начала года. При этом крупные сети держат цены.

Так, у «ННК-Приморнефтепродукт» и НК «Роснефть» стоимость всех видов топлива и его наличие остались на уровне августа. Тогда они, напомним, повысили цену бензина и дизеля в среднем на полпроцента. Пока здесь не произошло никаких изменений.

АО «ННК-Приморнефтепродукт» АИ-92 АИ-95 АИ-98 ДТ 28 августа 45,69 46,67 49,56 50,54 26 сентября 45,69 46,67 49,56 50,54 % роста 0 0 0 0

РН-Востокнефтепродукт (НК «Роснефть») АИ-92 АИ-95 АИ-98 ДТ 28 августа 45,75 46,75 49,55 51,10 26 сентября 45,75 46,75 49,55 51,10 % роста 0 0 0 0 Сеть «Октант» закупила АИ-98 и, как ранее говорил президент Приморского топливного союза Владимир Чирсков, он действительно стоит в рознице почти 56 рублей. Это на 12% или на 6 рублей больше, чем он стоил в июле, перед прекращением поставок. Зато АИ-95 на сети подешевел на полтора рубля или 2,9%. У «Бензо» АИ-98 есть только на одной заправке — в районе Седанки, по цене ещё выше, чем у «Октанта» – 56,49 рубля за литр. В последний раз видели премиальный бензин у этой сети в марте по цене 49,59 рублей за литр. По сравнению с весной АИ-98 подорожал здесь на 13,9% или на 6,9 рубля за литр. АИ-95 при этом подешевел на рубль или на 1,9%. Зато выросла цена АИ-92, который теперь стоит 46,99. Это на 2,8% больше августовского показателя. У «Восток-Ойл» исчезли из продажи все марки бензина, кроме АИ-92. Это была одна из немногих заправок, ранее отпускавшая АИ-80, на котором ездят некоторые грузовики. Цена дизельного топлива не изменилась, а вот АИ-92 подорожал на 25 копеек за литр. Внезапно подешевел бензин и дизель у сети RS-Нефть – на 50 копеек за литр. А у небольшой сети Östwald цена на топливо не изменилась вовсе. Рост цен на топливо во Владивостоке зафиксировал даже Росстат. По данным этого ведомства за последнюю неделю бензин подорожал в 19 регионах страны, больше всего у нас и в Грозном – на 0,5%. При этом производство бензина в РФ с 14 по 20 сентября увеличилось на 0,9% по сравнению с предыдущей неделей — до 766,2 тысячи тонн, а дизтоплива снизилось на 1,5% - до 1,467 миллиона тонн.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]