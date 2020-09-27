Бухта сгоревших катеров: в Приморье новый виток криминальной войны

Бухта сгоревших катеров. В Приморском крае преступники сожгли лодочную станцию. Ее владельцы уверены: с помощью огня браконьеры пытаются расчистить себе место для нелегального промысла. И это уже не в первый раз. Почему люди всерьез опасаются нового витка криминальной войны?

Тихая бухта в поселке Посьет, что на юге Приморского края, на этой неделе превратилась в огненную. Пламя охватило катера, стоявшие на берегу. На зарево пожара съехались их владельцы, но спасать было уже нечего.

Огонь уничтожил четыре катера. Рыбаки уверены: это был поджог. Сразу несколько человек видели, как ночью в бухту зашло небольшое судно с выключенным мотором. В нем было двое мужчин. Они максимально близко подошли к стоящим плавсредствам и бросили в них бутылки с зажигательной смесью. Пламя вспыхнуло мгновенно. Съемочная группа программы "Дежурная часть" на телеканале "Россия 24" пообщалась с владельцем одного из сгоревших катеров. Он согласился говорить лишь на условиях анонимности. Люди напуганы.

— Никто ничего не знает. Здесь же просто раньше было с одним: приехали, сожгли все лодки его.

— А мотивация какая? Чтобы место не занимали?

— Мотивация... Мотивации здесь нет, здесь бухта, она такая...

— Бухта кормит?

— Ну да, бухта кормит.

У местных жителей лишь одна версия: катера могли поджечь участники местной ОПГ, которая занимается незаконной добычей трепанга и морского гребешка. По слухам, эти же бандиты обложили данью честных рыбаков: мол, хочешь кормиться от бухты — плати. Имущество несогласных уничтожали огнем. Полицейские говорят: это старый прием рэкетиров из 90-х.

"Это самая действенная мера, когда поджигают дом или машину. Это бьет по финансам, и это первый такой "звоночек". Если не заплатишь, то дальше будет хуже. И опасаясь, что последствия в дальнейшем будут куда тяжелее, многие предприниматели соглашаются выплачивать", — поясняет бывший начальник криминальной милиции ОВД "Перово" Москвы Евгений Харламов.

Пожар в Посьете далеко не первый. В марте прошлого года на другой лодочной станции также сгорели четыре катера. На берег приехали трое мужчин в масках, связали сторожа, обили все бензином и подожгли. Вот, что рассказал охранник, который стал жертвой нападения.

"Подошел дверь открывать, дверь открывается, вдогонку меня бьют автоматом в лицо, прикладом, я падаю на пол, мне скручивают руки, говорят: "Молчи, падла, пристрелим", — вспоминает охранник.

А вот кадры еще одного нападения на катерную стоянку. Видно, как средь бела дня там орудуют вооруженные люди в масках. Очевидцы снимают бандитов с безопасного расстояния.

Тогда преступники сожгли машину директора лодочной станции. Он сразу заявил, это местные бандиты требуют выплатить дань.

Таким вот образом местная ОПГ расправляется со своими противниками в поселке городского типа Посьет Хасанского района Приморского края.

Никто не говорит вслух, что делят между собой рыбаки и бандиты, но всем понятно, что речь идет о добыче биоресурсов, часто незаконной. Поселок Посьет считается самым южным портом России. Бухты, что его окружают, богаты трепангом. Этот деликатес еще называют морским огурцом или морским женьшенем из-за огромного числа полезных свойств. Внешне похожий на гусеницу, иглокожий трепанг очень дорогой. Цена за килограмм во Владивостоке начинается от 1000 рублей, в Москве стоимость доходит до 18 000. А потому не удивительно, что в Приморье за ним охотятся браконьеры. Пограничники регулярно изымают у нелегальных рыбаков незаконно добытого трепанга.

В Посьете построен крупнейший в стране завод по выращиванию трепанга. Предприятие дает около двух миллионов особей в год. Процесс длительный и затратный. 12 месяцев молодь трепанга живет под присмотром в таких резервуарах.

"Мы за ним наблюдаем, мы высаживаем его в сетчатые мешочки. Весной эти мешочки вскрываются, наблюдаются, и дальше продолжается высадка его. Потому что, если в таком виде его выпустить, он будет является кормом для рыбы-звезды. Большой трепанг является наживой для браконьеров", — рассказывает генеральный директор завода по производству дальневосточного трепанга Станислав Лузгин.

Браконьеры часто промышляют в бухте возле завода — там трепанга больше всего. Служба безопасности предприятия следит за нелегальными рыболовами, но иногда им все же удается уйти с наживой. На такие вылазки решаются только самые отчаянные. Вольного трепанга в других приморских бухтах не так много — конкуренция на промысле высокая. Видимо, поэтому представители криминальных группировок и запугивают соперников огнем. В деле с пожаром в поселке Посьет сейчас разбираются полицейские.

"Произведен осмотр, опрошены очевидцы, изъяты и отправлены на экспертизу вещественные доказательства. По факту повреждения имущества путем поджога возбуждено уголовное дело", — сообщает начальник отдела информации и общественных связей Управления МВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.

Уголовное дело далеко не первое, но неуловимых поджигателей это не останавливает. Они словно чувствует себя хозяевами прибыльной бухты и навязывают свои правила криминальной игры. Цена каждого сгоревшего катера — более полумиллиона рублей. Владельцы техники сетуют: остались и без рыбы, и без удочки.

Сейчас рыбаки ждут результатов расследования очередного пожара в приморском Посьете. О задержаниях официально пока не сообщается, но пострадавшие надеются, что в этот раз участники банды все же не уйдут от ответственности. И трепанговые войны — так здесь называют огненные происшествия — наконец прекратятся.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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