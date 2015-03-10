Правительство готовит эксперимент: входы в Сеть будут под одним паролем

Правительство предлагает провести с 1 октября 2020 года годовой эксперимент по подключению информационных систем владельцев агрегаторов, соцсетей и информационных ресурсов поиска работы к единой системе идентификации и аутентификации. Или, проще говоря, к порталу госуслуг, сообщают «Вести:Приморье». Проект соответствующего постановления правительства сейчас находится на рассмотрении Российской трехсторонней комиссии, отмечает «РГ».

Портал госуслуг работает с 2009 года и является одним из самых популярных государственных сайтов в мире. По оценке SimilarWeb, он занимает второе место по посещаемости в категории, уступая только порталу госуслуг Великобритании. Уже более 100 млн россиян зарегистрированы там и пользуются различными сервисами без посещения госучреждений. При этом для того, чтобы получать различные государственные и финансовые услуги, оплачивать налоги, платежи, штрафы или задолженности со смартфона или компьютера, человек должен получить учетную запись в ЕСИА - Единой системе идентификации и аутентификации. Для этого нужно зарегистрироваться на портале, создать там свою учетную запись (аккаунт). Она может быть упрощенной, стандартной или подтвержденной. Для облегченных версий дополнительно обращаться никуда не нужно. Подтвержденную запись нужно заверять либо в центрах обслуживания клиентов портала, либо через партнеров - это, как правило, крупные банки. Подтвержденная запись дает больше возможностей.

Имея учетную запись на портале госуслуг, можно входить в личные кабинеты на сайтах Пенсионного фонда, Федеральной налоговой службы, ГИС ЖКХ, в общероссийскую базу вакансий "Работа в России", на сайт мэра Москвы и другие ресурсы. Иными словами, завел логин и пароль на госуслугах - и не нужно придумывать еще к каждому нужному сайту.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]