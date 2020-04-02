Этого ожидали: Глава Роспотребнадзора заявила о  ситуации с коронавирусом

Попова назвала ожидаемым рост числа случаев коронавируса в России, сообщают «Вести:Приморье».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио «Комсомольская правда» заявила, что наблюдаемый в России рост случаев заболеваемости новой коронавирусной инфекцией был ожидаем.

«Да, конечно, сегодня цифры растут. И мы предполагали, что они будут расти — ровно потому, что вирус ведёт себя как вирус респираторный, у которого формируется очевидная сезонность», — отметила она.

По словам Поповой, такое развитие ситуации не было неожиданным, отмечает RT.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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