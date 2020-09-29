Убийство было спланировано: Губернатор взял дело на особый контроль

Сотрудники управления МВД России по Амурской области совместно с коллегами из межмуниципального отдела МВД России «Свободненский» установили личности подозреваемых в убийстве тигра Павлика, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на amur.info.

Как уточняет пресс-служба МВД области, животное подстрелили ночью и добили утром следующего дня.

В полицию поступило сообщение о том, что в лесном массиве в Свободненском районе обнаружены останки амурского тигра. На место происшествия была незамедлительно направлена следственно-оперативная группа.

По предварительной информации, в ночное время двое мужчин охотились в окрестностях села Новостепановка. Один освещал местность прожектором, второй держал наготове ружье. Заметив светящиеся глаза животного, он выстрелил. Вернувшись утром в лес, охотники увидели свою добычу – раненого тигра и застрелили его.

Отделом дознания МО МВД России «Свободненский» возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 258 и частью 1 статьи 258.1 УК РФ.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения. Мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, продолжаются.

Губернатор Василий Орлов заявил, что будет добиваться для убийц амурского тигра самого серьезного наказания. Убитого тигра нашли в Свободненском районе утром 25 сентября. Погибшим оказался тигр Павлик, которого выпустили в живую природу в 2019 году.

Напомним, амурского тигра Павлика и его сестру Елену изъяли из дикой природы в феврале 2018 года. Спустя полтора года после курса реабилитации в Центре по изучению и сохранению популяции амурского тигра в Приморье их выпустили на волю в Архаринском районе Амурской области, предварительно надев на них для мониторинга ошейники с GPS-сигналом.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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