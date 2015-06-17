Внедорожник за несколько миллионов пострадал в ДТП на Золотом мосту (видео)

Во Владивостоке на Золотом мосту по направлению в сторону города произошла авария стоимостью в несколько миллионов, сообщают «Вести:Приморье».

Водители, проезжающие мимо, снимали видео «дорогой» аварии, в которой внедорожник Toyota Land Cruiser 200 стоял на аварийках, фура въехала в него. У джипа оказались повреждены как передняя, так и задняя части. Водительское сиденье сломалось пополам, открылся капот, рама лопнула. Многие просто не понимают, как такое могло случиться.

«Офигенно грузовик по мосту прокатился, теперь, видимо, квартиру придется продавать, чтобы ущерб компенсировать, если эта квартира есть», «Как-то колесо проткнула на въезде в тоннель , так и мысли не возникло остановится . Так и ехала через весь золотой на спущеном колесе , и только у травмпункта остановилась . Колесо купить можно , а вот жизнь нет», «Один вопрос, куда смотрел водитель фуры, вижу цель, иду к ней», «А что встать больше негде? взяли манеру ломатся на мостах».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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