Жителей Хасанского района поблагодарили за помощь полиции
Полиция Ханкайского района благодарит местных жителей за сознательность, активную гражданскую позицию, нетерпимость к злостным правонарушителям, за то, что не остаются равнодушными к острой проблеме – управлению транспортными средствами в состоянии опьянения.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю, за последнее время в дежурную часть отдела МВД России по Ханкайскому району поступило 5 анонимных сообщений о том, что граждане управляют транспортными средствами, находясь в состоянии опьянения.
В отношении одного из них возбуждено уголовное дело (дача взятки должностному лицу), по остальным составлены и направлены в суд административные материалы. В одном из случаев водитель, находившийся в состоянии опьянения, сбил столб, в другом случае совершил опрокидывание транспортного средства, в третьем – съехал в кювет.
Если вы стали свидетелем попытки управления транспортным средством в состоянии опьянения, сообщите о данном факте в полицию.
Телефон доверия УМВД России по Приморскому краю: 8 (423) 240-10-00.
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