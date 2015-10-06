Новости Происшествия
Сегодня, 14:07

Жителей Хасанского района поблагодарили за помощь полиции

Жителей Хасанского района поблагодарили за помощь полиции

Полиция Ханкайского района благодарит местных жителей за сознательность, активную гражданскую позицию, нетерпимость к злостным правонарушителям, за то, что не остаются равнодушными к острой проблеме – управлению транспортными средствами в состоянии опьянения.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на  пресс-службу УМВД России по Приморскому краю, за последнее время в дежурную часть отдела МВД России по Ханкайскому району поступило 5 анонимных сообщений о том, что граждане управляют транспортными средствами, находясь в состоянии опьянения.

В отношении одного из них возбуждено уголовное дело (дача взятки должностному лицу), по остальным составлены и направлены в суд административные материалы. В одном из случаев водитель, находившийся в состоянии опьянения, сбил столб, в другом случае совершил опрокидывание транспортного средства, в третьем – съехал в кювет.

Если вы стали свидетелем попытки управления транспортным средством в состоянии опьянения, сообщите о данном факте в полицию.

Телефон доверия УМВД России по Приморскому краю: 8 (423) 240-10-00.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме