Остальное будет зависеть от погоды: На Некрасовском путепроводе завершена часть работ по асфальтированию

Минувшей ночью на Некрасовском путепроводе продолжались ремонтные работы. Рабочие подрядной организации завершили асфальтирование дороги по направлению за город, а также подготавливали участки для устройства дорожного покрытия на противоположной стороне, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу города.

«В ночь на 2 октября были полностью завершены работы по укладке всех слоев асфальтобетона по направлению за город. Движение сейчас открыто по всем полосам», – рассказали в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока.

Специалисты также отметили, что асфальтирование участков по направлению в центр города будет зависеть от погодных условий. Планируется, что асфальтирование проезжей части мостового перехода будет завершено до 15 октября. После рабочие приступят к бетонированию краевых полос и монтажу барьерного ограждения.

Отметим, что на время ремонтных работ Некрасовского путепровода автомобилистам Владивостока предлагают воспользоваться другими маршрутами, в том числе объездной дорогой Нефтеветка – Кунгасный.

«С 6 часов утра до 16 часов движение осуществляется по направлению от проспекта 100-летия Владивостока в центр города. Во второй половине дня – с 16 часов до 6 часов утра – движение открыто по направлению от мыса Кунгасный к улице Нефтеветка с дальнейшим выездом на проспект 100-летия Владивостока в районе стадиона «Строитель», – сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока.

Вместе с тем, Дорожные службы Владивостока приводят в порядок грунтовую дорогу от Нефтеветки до спортивного клуба ДОСААФ. Здесь грейдируют дорожное полотно и отсыпают его фрезерованной асфальтовой крошкой. Планируется, что данный участок дороги также станет альтернативным проездом для автотранспорта на время проведения ремонта Некрасовского путепровода.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]