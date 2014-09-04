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Налоговой позволят «узнать» банковскую тайну гражданина

Налоговой позволят «узнать» банковскую тайну гражданина

Источник фото: pixabay.com

Российское правительство предложило расширить доступ налоговых органов к необходимой для осуществления контроля информации от банков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ о направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики России на 2021-2023 годы, сообщают «Вести:Приморье».

Также будут расширены возможности по направлению таких данных по запросу компетентного органа иностранного государства.

Помимо этого кабмин предлагает закрепить в законе право обмена данными между Банком России и Федеральной налоговой службой страны. Речь идет и о документах и сведениях, составляющих банковскую тайну.

Как уточняется, эти меры помогут в «обелении» российской экономики без посягательства на интересы добросовестных налогоплательщиков.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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