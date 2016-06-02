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«Бадатая» фура устроила транспортный затор во Владивостоке (видео)

«Бадатая» фура устроила транспортный затор во Владивостоке (видео)

Источник фото: скрин видео svodka25

Во Владивостоке в районе улицы Героев-Тихоокеанцев фура притерлась с автомобилем Toyota Prius, сообщают «Вести:Приморье». Очевидцы уточняют, образовался затор.

«Фура баданула приуса, а тот улетел на бордюр, у меня на глазах произошло».

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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