Сегодня, 17:37
«Бадатая» фура устроила транспортный затор во Владивостоке (видео)
Во Владивостоке в районе улицы Героев-Тихоокеанцев фура притерлась с автомобилем Toyota Prius, сообщают «Вести:Приморье». Очевидцы уточняют, образовался затор.
«Фура баданула приуса, а тот улетел на бордюр, у меня на глазах произошло».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать: