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Зафиксированы несколько ДТП: Многокилометровая пробка сковала движение на трассе

Зафиксированы несколько ДТП: Многокилометровая пробка сковала движение на трассе

Автомобилисты сообщили в субботу, 3 октября, об ограниченном дорожном движении под Владивостоком, сообщают «Вести:Приморье»  со ссылкой на glas.ru.

На автодороге, ведущей из поселка Де-Фриз в населенный пункт Новый, возникла пробка. Она растянулась на несколько километров.

Внутри затора находятся легковые автомобили, грузовые транспортные средства. В пробке уже зафиксировано несколько дорожных происшествий. Одним из участников ДТП стал автомобиль Land Cruiser.

Отметим, затор начинается с 37 км трассы в направлении Надеждинска. Большое количество автомобилей собрано на объездной трассе.

По предварительным данным, причиной затора является выходной день, многие жители направляются на дачу и за город.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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