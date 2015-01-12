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Зафиксированы несколько ДТП: Многокилометровая пробка сковала движение на трассе
Автомобилисты сообщили в субботу, 3 октября, об ограниченном дорожном движении под Владивостоком, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на glas.ru.
На автодороге, ведущей из поселка Де-Фриз в населенный пункт Новый, возникла пробка. Она растянулась на несколько километров.
Внутри затора находятся легковые автомобили, грузовые транспортные средства. В пробке уже зафиксировано несколько дорожных происшествий. Одним из участников ДТП стал автомобиль Land Cruiser.
Отметим, затор начинается с 37 км трассы в направлении Надеждинска. Большое количество автомобилей собрано на объездной трассе.
По предварительным данным, причиной затора является выходной день, многие жители направляются на дачу и за город.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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