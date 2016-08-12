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Пробка уже собирается: стоит запастись ангельским терпением
Многокилометровая пробка начинает образовываться на федеральной трассе в районе Вольно-Надеждинского, сообщают «Вести:Приморье».
На данном участке одна полоса дороги перекрыта для движения, рассказал пользователь whatsapp редакции. Очевидец уточняет, ведутся дорожные работы.
Водителям, как всегда, просто стоит запастись терпением.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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