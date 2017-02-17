«Забудь о ней»: Популярный мессенджер готовится удивить миллионы пользователей
Популярный мессенджер WhatsApp скоро получит большое обновление, в котором можно навсегда отключить уведомления из определенных чатов, сообщают «Вести:Приморье».
Бета-версия приложения для Android с таким функционалом уже тестируется, сообщает Gizmochina.
Если какой-то чат утомляет постоянными уведомлениями, пользователь просто отключает их, не выходя из группы. Раньше в WhatsApp эта блокировка работала восемь часов, неделю или год. Теперь, как и в Telegram, уведомления можно отключить навсегда.
Кроме того, меню "Интерфейс хранилища" станет информативнее. Список чатов получит строку для поиска, а в самой программе появится пункт "Рекомендации по использованию мультимедиа", который пригодится при редактировании текста и графики перед отправкой, уточняет РИА Новости.
Стабильная версия WhatsApp с новым функционалом, доступная всем пользователям, выйдет в ближайшее время.
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