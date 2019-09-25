«Галочка» расскажет все: специалисты объяснили способы кражи данных

Утечка персональных данных может произойти по нескольким причинам - из-за технического сбоя программного обеспечения, хакерской атаки или небрежности сотрудников, ответственных за их хранение. Компании, которые владеют персональными данными, обязаны защищать их, сообщают «Вести:Приморье». В частности, назначить ответственного за организацию их обработки, утвердить перечень работников, имеющих к ним доступ, и т.д.

Персональные данные - это любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу. Это может быть имя, фамилия, семейное положение, место работы, профессия, номер телефона и другая информация, отмечает «РГ».

Если на каком-то сайте просят поставить галочку и "согласиться с хранением персональных данных", определенно стоит задуматься, а нужно ли отдавать эти сведения. Одно дело, если это известная соцсеть, и совсем другое - если это форум по интересам, непонятно кем контролируемый.

В случае утечки персональных данных необходимо обратиться в суд за возмещением морального вреда. В исковом заявлении необходимо указать, в чем заключается нарушение прав и обстоятельства, на которых основываются требования. В суде можно потребовать возмещения убытков, причиненных утечкой персональных данных, или удаления сведений из публичного доступа.

Утечка персональных данных может произойти по нескольким причинам - из-за технического сбоя программного обеспечения, хакерской атаки или небрежности сотрудников, ответственных за их хранение. Компании, которые владеют персональными данными, обязаны защищать их. В частности, назначить ответственного за организацию их обработки, утвердить перечень работников, имеющих к ним доступ, и т.д.

В случае утечки персональных данных необходимо обратиться в суд за возмещением морального вреда. В исковом заявлении необходимо указать, в чем заключается нарушение прав и обстоятельства, на которых основываются требования. В суде можно потребовать возмещения убытков, причиненных утечкой персональных данных, или удаления сведений из публичного доступа.

1. Фишинг

Присланное письмо по электронной почте якобы от банка с просьбой подтвердить персональные данные должно насторожить. Такая мошенническая уловка стара как мир, но до сих пор находятся пользователи, которые по таким ссылкам переходят. Мошенники умело маскируют сайты под настоящие, которые отличаются всего лишь 1-2 буквами.

2. Вирусы

Вирусы не обязательно проявляют себя в случае заражения, блокируя систему и требуя денег с пользователя. Современные вирусы научились "выкачивать" деньги с пользователей куда более изощренным способом - например, передавая данные с электронных кошельков "домой" владельцу. Для защиты необходимо ставить специальное программное обеспечение.

3. Лжебанкиры

Если звонит специалист из "банка" и спрашивает, переводили ли вы деньги И.И. Иванову, это уже повод положить трубку. Как правило, срабатывает психологическая атака - человек начинает суетиться, а этого и ждет мошенник. Поэтому на вопрос, переводили ли вы средства, нужно смело отвечать "Конечно, переводил". После этого мошенники сами бросают трубку.

4. Платная доставка

Популярные блогеры слишком часто проводят различные розыгрыши на YouTube - и этим пользуются аферисты. Например, звонят и говорят: "Вы выиграли iPhone 12, заплатите 1000 рублей за доставку", это уже повод насторожиться. Все конкурсы можно элементарно проверить в Сети, платить никогда нельзя.

5. Псевдоблаготворительность

Множество сайтов предлагают перевести средства нуждающимся, больным детям, жертвам тайфуна и т.д. Переведете средства, и с вероятностью 100% они окажутся в руках мошенника. Стоит доверять только официальным фондам, информацию о которых легко найти в Сети.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]