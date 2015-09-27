Член ГД предлагает сделать пенсионерам «заманчивое» предложение

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Виктор Зубарев ("Единая Россия") предложил внедрить в России федеральную программу поддержки предпринимателей предпенсионного и пенсионного возраста, которая подразумевает налоговые льготы и субсидирование ставки по кредитам на открытие своего дела, сообщают «Вести:Приморье».

Соответствующее письмо депутат направил вице-премьеру Татьяне Голиковой. Копия документа есть у РИА Новости.

"В связи с необходимостью вовлекать пенсионеров в социальную жизнь, а также поставленной президентом РФ национальной задачей повышения предпринимательской активности прошу Вас рассмотреть возможность разработки и внедрения федеральной программы поддержки для лиц предпенсионного и пенсионного возраста, решивших начать свое дело", - говорится в письме.

В частности, депутат предлагает ввести налоговые льготы для предпринимателей, открывающих свой бизнес в предпенсионном и пенсионном возрасте, а также освободить действующих и будущих предпринимателей-пенсионеров от обязательной уплаты страховых взносов за себя и перевести эту обязанность на добровольную основу.

Помимо этого, среди мер поддержки Зубарев предлагает ввести субсидирование ставки по кредитам на открытие собственного дела лицам предпенсионного и пенсионного возрастов до 4% в ведущих десяти банках страны с развитой сетью филиалов в регионах.

Кроме того, по мнению парламентария, следует расширить образовательные программы для пенсионеров в каждом регионе страны за счет открытия бесплатного доступа в качестве слушателя к образовательным курсам во всех вузах по так называемым предпринимательским дисциплинам.

"Данный комплекс мер не только простимулирует лиц предпенсионного и пенсионного возраста активнее участвовать в социальной и общественной жизни страны, но также снимет нагрузку с Пенсионного фонда и будет способствовать пополнению бюджета за счет налогов на доходы активных пенсионеров", - полагает депутат.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]