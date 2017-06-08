Стекло автомобиля не выдержало натиска стихии: сильный град прошел в Приморье
Мощный град обрушился накануне, 4 октября, на Приморье, - сообщает "Вести: Приморье".
В Артёме машины останавливались у обочин, двигаться было невозможно.
Местная жительница выложила пост с видео в социальную сеть. Стихия застала автомобилистку в дороге. Град был настолько сильным, что треснуло лобовое стекло машины.
4 октября к Приморью подошли фронтальные разделы, которые вызвали осадки. Температура понизилась. Местами прогремели грозы, прошел град.
Ранее в интервью глава Примгидомета Борис Кубай сообщил, что в воскресенье, 4 октября, в Приморье пройдут очередные дожди, связанные с холодным фронтом, в крае станет ощутимо прохладнее, особенно в утренние и вечерние часы. Придет пора окончательного перехода на осенний вариант одежды, хотя в дневные часы солнце будет пытаться напоминать о себе сполна.
Сегодня, 5 октября, погодные условия Приморья определяет циклон. На большей территории края пройдут осадки. В нижней тропосфере с северными потоками придет холодная воздушная масса. Осадки в основном пройдут в виде дождя, но в горных районах, особенно на перевалах, не исключены заряды снега. Усилится северный ветер.
Днем дожди уменьшатся, но будет прохладно, +9...+15 °С, на северо-востоке будет +5...+8 °С. Сохранится сильный северный ветер.
Во Владивостоке сегодня будет прохладно, днем +12...+15 °С, сильный северный ветер. Значительных осадков не ожидается, но возможен небольшой дождь.
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