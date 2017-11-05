Сегодня, 08:46
В Приморье пропал мужчина на белом Land Cruiser
32-летний житель Владивостока Михаил Андреевич Черепанов 29 сентября 2020 года уехал в Шкотово на рыбалку и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dpskontrol125rus.
Приметы: на вид 32 года, плотного телосложения, брюнет.
Был одет: черная футболка, черные штаны.
При себе имел: 2 черные сумки, рюкзак.
Автотранспорт: Land Cruiser 100 белого цвета.
Если кому-то что либо известно о местонахождении мужчины, просьба позвонить по телефонам:
8 914 327 47 17, 8 924 523 71 91.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать: