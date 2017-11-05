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В Приморье пропал мужчина на белом Land Cruiser

В Приморье пропал мужчина на белом Land Cruiser

Источник фото: dpskontrol125rus

32-летний житель Владивостока Михаил Андреевич Черепанов 29 сентября 2020 года уехал в Шкотово на рыбалку и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dpskontrol125rus.

Приметы: на вид 32 года, плотного телосложения, брюнет.

Был одет: черная футболка, черные штаны.

При себе имел: 2 черные сумки, рюкзак.

Автотранспорт: Land Cruiser 100 белого цвета.

Если кому-то что либо известно о местонахождении мужчины, просьба позвонить по телефонам:
8 914 327 47 17, 8 924 523 71 91.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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