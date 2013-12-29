В Приморье пятилетняя девочка ушла из дома, пока мама спала
Днем наряду вневедомственной охраны в г. Большой Камень поступила ориентировка на поиск 5-летней девочки. Мать ребенка, обнаружив пропажу дочери, сразу сообщила в полицию приметы малышки.
Росгвардейцы тщательно проверили улицы города и уже через 10 минут заметили девочку в розовой футболке и джинсах. Малышка без сопровождения взрослых шла по улице Блюхера, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-слжубу Россгвардии по Приморскому краю.
Сотрудники вневедомственной охраны расспросили юную горожанку, кто она, где живет и почему гуляет одна. Девочка рассказала, что ее мама заснула, а она, взяв ключи от дома, вышла из квартиры и решила пойти в гости к бабушке.
Девочку посадили в патрульный автомобиль и привезли в отдел полиции, где ее уже ждали встревоженные родители.
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