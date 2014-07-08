Мужчина бросился с моста во Владивостоке

В районе Мариинского театра во Владивостоке мужчина сбросился с моста на проезжую часть, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ak_vdk.

Прибывшие медики констатировали смерть.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

По данным Vl.ru, погибший мужчина — 1983 года рождения.

Причины инцидента и обстоятельства случившегося предстоит выяснить органам следствия.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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