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Мужчина бросился с моста во Владивостоке
В районе Мариинского театра во Владивостоке мужчина сбросился с моста на проезжую часть, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ak_vdk.
Прибывшие медики констатировали смерть.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
По данным Vl.ru, погибший мужчина — 1983 года рождения.
Причины инцидента и обстоятельства случившегося предстоит выяснить органам следствия.
Видео - dps.control__
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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