«Это жесть»: мужчина с монтировкой накинулся на водителя автобуса в центре Владивостока (видео)

Мужчина с монтировкой в руках разбил водительское стекло водителя автобуса, сообщают «Вести:Приморье».

В дежурную часть отдела полиции № 1 (Ленинский район) поступило сообщение водителя автобуса, следовавшего по маршруту № 39. Заявитель рассказал о том, что на остановке общественного транспорта в районе улицы Фадеева у него произошел конфликт с другим участником дорожного движения. На место происшествия выехали сотрудники полиции. Оба участника инцидента сообщили полицейскими, что конфликт уже улажен, претензий друг к другу граждане не имеют, Как сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу Владивостоку.

Напомним, вчера в районе Спортивной видеорегистратор зафиксировал момент нападения на водителя автобуса.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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