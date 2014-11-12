Здание «с историей» продают за 70 млн рублей во Владивостоке

Здание Инженерного управления Владивостокской крепости на улице Пушкинской, 41 продают с торгов с начальной ценой 70 105 000 рублей, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на vl.ru.

Судьба исторического здания площадью 1602,2 кв. м станет известна 25 ноября, именно на эту дату назначены торги. В 2014 году компания «Нико Бункер», позже ставшая банкротом, купила его за 83 млн рублей и в ходе реконструкции практически полностью разрушила исторические интерьеры объекта культурного наследия.

Продажу разрушенного здания проводит финансово-правовая группа «Арком» из Новосибирска по поручению ООО «Нико Бункер». Последняя является банкротом с 5 апреля 2019 года, тогда же у компании появился конкурсный управляющий Евгений Горнаков.

Согласно информации с сайта единого федерального реестра сведений о банкротстве, сообщение о продаже было опубликовано 2 октября, приём заявок начался с 5 октября. Для участия потенциальный покупатель должен внести задаток 7 010 500 рублей – 10% от стартовой цены. Регистрация участников на электронной площадке торгов продлится до 11 ноября. Оплата победителем торгов производится в течение 30 дней с даты подписания договора купли-продажи на счёт компании-банкрота «Нико Бункер».

Поскольку здание на Пушкинской, 41 является объектом культурного наследия, покупатель вместе с объектом получит и обременения на него. К ним относятся оформление охранного обязательства и фактическое обеспечение сохранности и неизменности облика, интерьера и объёмно-планировочных и конструктивных решений.

Напомним, в середине августа стало известно, что компания «Нико Бункер», купившая историческое здание Инженерного управления Владивостокской крепости на Пушкинской, 41, до момента своего банкротства под видом ремонта успела уничтожить практически всю аутентичную внутреннюю отделку. Реконструкция помещений проводилась варварским способом. Энтузиасты, занимающиеся изучением и посильным сохранением объектов Владивостокской крепости, обнаружили, что брошенное компанией-банкротом здание внутри было практически уничтожено.

«Нико Бункер» входила в группу компаний «Нико». Организация занималась хранением, перевалкой и бункеровкой нефтепродуктов. Здание компания приобрела в 2014 году на торгах за 83 млн рублей у ДВФУ. До объединения университета и переезда на Русский остров здесь располагался машиностроительный факультет ДВГТУ. Это был один из немногих состоявшихся тогда аукционов по продаже имущества, ставшего ненужным университету.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]