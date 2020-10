Анонс на 10 октября 

10 октября в 9.00 – Владивосток, ул. Жигура, 2-б, стр. 2 – Фестиваль приморских овощей.

10 октября в 10.00 – Владивосток, Корабельная набережная – автобусная экскурсия «Приморское сафари».

10 октября в 12.00 – центральная площадь Владивостока – финал танцевального конкурса K-POP Dance in The Russia Far East.

10 окутября в 12.00 – центральная площадь Владивостока – фестиваль «День Кореи».

10 октября в 12.00 – Владивосток, Театр молодёжи (Светланская, 15а) – спектакль «Алиса в Стране чудес».

10 октября в 12.00 – Приморский краевой театр кукол (Петра Великого, 8) – спектакль «Умка».

10 октября в 14.30 – Владивосток, Корабельная набережная – морская экскурсия «Морская экспедиция».

10 октября в 18.00 – Приморская краевая филармония (Светланская, 15) – эстрадная концертная программа «Шлягеры XXI века».

10 октября в 18.30 – Владивосток, Театр молодёжи (Светланская, 15а) – спектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина».

10 октября в 18.30 – Приморский академический краевой драматический театр им. М. Горького (Светланская, 49) – спектакль «Секреты мужчин среднего возраста».

10 октябяря в 19.00 – Приморская краевая филармония (Светланская, 15) – концертная программа Дмитрия Носкова «Я буду петь тебе, как Фрэнк».

10 октября – открытие 18-го Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого».

10 октября – Приморский краевой центр народной культуры (Пушкинская, 25) – открытие выставки-ярмарки «Рукодельные чудеса».

10 октября - Всемирный день психического здоровья.

10 октября - Всемирный день мигрирующих птиц.

10 октября - Всемирный день борьбы со смертной казнью.

10 октября - Международный день каши.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]