Окоченевший труп обнаружен во Владивостоке

Жуткую находку обнаружили в субботу, 10 октября, жители Владивостока.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dpskontrol125rus, труп опрятно одетого мужчины нашли в районе дома по улице Луговой, 68.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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