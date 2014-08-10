Водителей ждут новые штрафы - пояснения ГИБДД

Включить в ПДД запрет остановки и стоянки на «островках безопасности» запланировал Минтранс,- сообщает "Вести: Приморье" сос сылкой на autonews.ru.

Запрет остановки и стоянки на островках безопасности скоро появится в ПДД. Это нововведение — часть масштабного проекта поправок к правилам дорожного движения, которые разработал Минтранс. Он входит в тот же пакет изменений, который касается правил тонировки и соблюдения скоростного режима. Сейчас документ проходит стадию правовой и антикоррупционной экспертизы.

Согласно поправкам, предлагается дополнить пункт 12.4 ПДД «Остановка запрещается», в котором, в частности, есть запрет на остановку на трамвайных путях, на пешеходных переходах и ближе 5 м перед ними и на полосе для велосипедистов новым абзацем: «на островках, обозначенных разметкой 1.16.1–1.16.3.»

Изменения направлены на обеспечение необходимой безопасности дорожного движения на пересечениях и пешеходных переходах, а также видимости транспортных средств путем исключения движения, остановки и стоянки на направляющих островках и островках безопасности.

В Госавтоинспекции объяснили, что в соответствии с приложением 2 к ПДД разметка 1.1 разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств, а 1.16.1-1.16.3 — обозначает направляющие островки в местах разделения или слияния транспортных потоков. Также данное приложение содержит запрет на пересечение разметки 1.1. Ответственность за несоблюдение требований этой разметки установлена в ч. 1 ст. 12.16 КоАП — это предупреждение или штраф 500 рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]