Приятельские отношения с пожилой женщиной довели молодого приморца до уголовной статьи

Житель Приморского края совершил две кражи денежных средств с банковской карты и ноутбука.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по г. Владивостоку, 24-летний обвиняемый находился в приятельских отношениях с 82-летней жительницей дальневосточной столицы. Граждане познакомились на скамейке около дома пенсионерки и на протяжении полугода общались. Мужчина наведывался к одинокой горожанке в гости, она угощала его едой.

В одну из встреч молодой человек незаметно вытащил из сумки женщины банковскую карту, обналичил через терминал 12 500 рублей, а затем вернул на место. Мужчина знал ПИН-код для доступа к банковскому счету, поскольку незадолго до этого помогал пенсионерке снимать наличные деньги: в силу возраста ей было сложно проводить финансовые операции самостоятельно. Но, как уточняет пострадавшая, распоряжаться своими средствами и личным имуществом она никому не разрешала.

Пропажу денег пожилая женщина заметила, но обращаться в правоохранительные органы не стала. Молодой человек по-прежнему продолжал наведываться к ней в гости, и вскоре вновь обокрал пенсионерку. На этот раз он незаметно похитил ее ноутбук стоимостью 8 тысяч рублей. После этой пропажи пенсионерка решила написать заявление в полицию.

Расследование уголовного дела окончено. Причастность обвиняемого к совершению имущественных преступлений доказана.

Уголовные дела по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств), и по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) с утвержденными прокурором обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.

Подсудимому могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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