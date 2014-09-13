«Доброфлот» поможет состояться  хоккейному гала-матчу на Сахалине

16 октября на Сахалин прибудут легенды хоккея, они проведут гала-матч, приуроченный к 75-й годовщине окончания Второй мировой войны, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на доброфлот.рф.

По приглашению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко ветераны спецподразделений России и легендарные хоккеисты прошлого соберутся в Южно-Сахалинске, чтобы отдать дань памяти героям-освободителям. Спонсором гала-матча выступила Группа компаний «Доброфлот».

В составе команды «Гранит» сыграют чемпионы мира Ирек Гимаев, Юрий Леонов, Алексей Гуськов. А также победители и призеры Олимпийских игр: Евгений Давыдов, Борис Миронов и Олег Кваша. 16 октября они прибудут на остров и посетят музейно-мемориальный комплекс «Победа», где ознакомятся с экспозициями, посвященными воинам-освободителям.

«Основная наша задача - это продвижение и популяризация хоккея, - отметил российский хоккеист, бронзовый олимпийский чемпион Олег Кваша». - Потому что очень важно, когда, не побоюсь этого слова великие в хоккейном плане люди, могут приехать к детишкам и научить их своему мастерству».

Мастер-класс для воспитанников сахалинских спортивных школ гости проведут 17 октября на стадионе «Кристалл», после чего сыграют с юными хоккеистами товарищеский матч. В этот же день хоккейный клуб «Гранит» сразится с любительской сборной Сахалина.

Напомним, 12 сентября в Москве на «ЦСКА Арене» состоялся матч памяти, посвящённый 95-летию легендарного хоккеиста, первого чемпиона мира по хоккею Павла Жибуртовича, участие в котором приняла команда «Гранит». Генеральным партнёром мероприятия выступила ГК «Доброфлот».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]