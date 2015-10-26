Командира боевого корабля ТОФ нашли мертвым во Владивостоке

Проверку по факту обнаружения тела командира одного из надводных кораблей в бухте Улисс Тихоокеанского флота проводят сотрудники военного СК. Офицер длительное время находился в депрессии из-за бракоразводного процесса, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на vl.ru.

По информации источника в штабе ТОФ, тело 33-летнего командира боевого корабля было обнаружено в начале октября его сослуживцами. В ходе проверки было установлено, что капитан 3-го ранга находился в депрессии из-за бракоразводного процесса с супругой. У погибшего осталось двое малолетних детей. По основной версии следствия, офицер совершил самоубийство.

По факту смерти командира корабля проводится доследственная проверка. Также проверяется служба психологической помощи ТОФ, специалисты которой должны следить за душевным состоянием военнослужащих и принимать необходимые меры в случае обнаружения у них различных расстройств и депрессивных состояний.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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