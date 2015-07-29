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Пожар в районе "Дальпресса" во Владивостоке

Пожар в районе "Дальпресса" во Владивостоке

Источник фото: Скрин видео

Пожар в районе "Дальпресса" во Владивостоке, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на социальные сети.

Во время пожара был слышен хлопок. Предположительно, взорвался назовый баллончик.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю, 14 октября в 08.06 в пожарно-спасательную службу города Владивостока поступил сигнал о том, что на Океанском проспекте в районе остановки «Дальпресс» произошло возгорание административного здания.

Спустя 6 минут (в 08.12) на место происшествия прибыли первые пожарные расчёты. 

На данный момент проводятся работы по тушению пожара.

По предварительной информации пострадавших нет, площадь пожара составляет 300 кв. м. В тушении задействованы 4 пожарных расчёта.

 

Видео - dpscontrol

 

Видео - dps.control

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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