Около сотни новых случаев коронавируса выявлено в Приморье за сутки

98 новых случаев COVID-19 подтверждено в Приморье за минувшие сутки. По данным на 14 октября, в крае уже 12905 заболевших коронавирусом, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на оперативны штаб по борьбе с коронавирусом в Приморском крае.

С начала эпидемии уже выздоровели 10951 человек. 124 приморца не справились с заболеванием.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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