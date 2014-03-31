«Расписались» фекалиями: Жители выстраивают версии увиденного в центре Владивостока (видео)

«Пушкинская 52, здание почты, кто-то из клиент оставил явно отзыв, измазав фекалиями окошко и полностью всю входную клиентскую дверь. Предполагаю, что это конкретный характерный отзыв, фу, вонь стоит до ужаса. Без всяких комментариев по поводу работы почты России». Так прокомментировал снятое видео автор ролика, который был опубликован в одном из пабликов.

Мнение жителей города в комментариях разделились, но многие уточняют, что их устраивает работа учреждения.

«Вести:Приморье» не принимают чью-либо сторону по этому вопросу. Лишь отмечают, что ситуация ненормальная, когда так кто-то выражают свое мнение по поводу работы любого из учреждений города.

«Да все отделения такого заслуживают», «Олени.... почта сейчас очень даже на уровне!!! Дешевле многих ТК, персонал приветливый доставка быстрая», «Бабка какая нибудь у которой фляга потекла», «Кстати это очень неплохое отделение, довольно все организованно и сотрудники лояльные, вежливые и без препонов!», «Да это там не первый раз уже. И все в одном и том же месте. Там бабушка какая то все это делает. Вроде живёт в этом доме мешает ей почта или что», «На Пушкинской чуть выше по улице живет долбаеб , который мажет подъезды говном по всему району. Предполагаю , что это он. Ибо нормальные люди не решают вопросы таким образом», отметили в комментариях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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