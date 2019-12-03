Олег Кожемяко поздравил дорожников края с профессиональным праздником

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко осмотрел один из участков строящейся скоростной трассы Владивосток – Находка – Порт Восточный в районе бухты Лазурная. В преддверии Дня работников дорожного хозяйства, который в России отмечают 18 октября, глава региона также наградил отличившихся специалистов отрасли, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Движение по новой дороге планируется открыть до конца следующего года. На участке, где побывал Губернатор, уже уложен асфальт, монтируется леерное ограждение.

Общаясь с дорожниками. Губернатор подчеркнул особую значимость их работы.

«От качества транспортных “артерий” зависит развитие региона, его экономики. социальной сферы. Только в этом году в Приморье отремонтируют почти 200 километров дорог, а до 2024 года эта цифра достигнет 600. Большие планы намечены по строительству мостов», – заявил он.

По словам Олега Кожемяко, дорожная отрасль Приморского края восстанавливается, выходит на новый качественный уровень – приобретается новая техника, используются современные технологии.

«В регионе работают такие крупные компании-лидеры, как “СПЕЦСУ”, “Трансстроймеханизация”, “ВСК-1”, “Примавтодор”. Благодаря им быстро и качественно построены многие дорожные объекты. Мы и дальше продолжим развивать отрасль, будем находить на это средства, ведь впереди еще много работы», – обозначил Олег Кожемяко.

Губернатор пожелал специалистам дорожного хозяйства здоровья, успехов и новых объектов.

За добросовестную работу, высокие профессиональные достижения и вклад в развитие дорожного хозяйства Почетной грамотой Губернатора Приморского края удостоен водитель филиала «Шкотовский» АО «Приморское автодорожное ремонтное предприятие» Владимир Копыцын. Благодарности Олег Кожемяко вручил сотрудникам ООО «Трансстроймеханизация»: старшему механику служб механизации и автотранспорта Ивану Бокалу, начальнику материально-технического обеспечения Ивану Лепехе, заместителю начальника отдела строительного контроля Павлу Хмельникому, представителям АО «СПЕЦСУ»: водителю Валерию Булатову, прорабу Сергею Латохину, заместителю начальника производственно-технического отдела Сергею Лещеву. От ООО «ВСК №1» награды получили механик Денис Забродин, электрослесарь Валерий Скачков и прораб Владимир Костянецкий, а также водитель филиала «Шкотовский» АО «Приморское автодорожное ремонтное предприятие» Дамир Саматов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]