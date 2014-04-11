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Подводный фотограф из Приморья претендует на самую престижную профессиональную премию

Подводный фотограф из Приморья претендует на самую престижную профессиональную премию

Источник фото: Андрей Шпатак

Приморский фотограф Андрей Шпатак стал номинантом на престижную мировую премию Wildlife Photographer of the year, сообщают "Вести:Приморье".

Претендентов каждый год объявляет Лондонский Музей естествознания (Natural History Museum), сообщают «Вести:Приморье».

Шпатак вошел в число 25 кандидатов на получение приза зрительских симпатий. Голосование за номинантов завершится 2 февраля 2021 года. А вот и его фото "С глазу на глаз".

Проголосовать за фото приморского акалангиста можно ЗДЕСЬ.

В мае 2020 года "Вести:Приморье" публиковали интервью с Андреем Шпатаком "Космическая красота подводной Вселенной"


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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