Лесовоз и пассажирский автобус столкнулись в Приморье (видео)

В Приморье в районе Фокино на мосту столкнулись несколько транспортных средств, сообщают «Вести:Приморье».

В поле видеорегистратора попали три авто на «аварийках» - микроавтобус, пассажирский автобус и лесовоз.

Детали аварии уточняются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru