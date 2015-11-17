Сегодня, 17:35
Лесовоз и пассажирский автобус столкнулись в Приморье (видео)
В Приморье в районе Фокино на мосту столкнулись несколько транспортных средств, сообщают «Вести:Приморье».
В поле видеорегистратора попали три авто на «аварийках» - микроавтобус, пассажирский автобус и лесовоз.
Детали аварии уточняются.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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