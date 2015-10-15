Козлы устроили разборки на трассе в Приморье (видео)

Водители стали очевидцами выяснения отношений между двумя животными на одной из дорог края, сообщают «Вести:Приморье».

Интересное видео, вызывающее улыбку, удалось снять одному из водителей. Он стал очевидцем того, как выясняют отношения рогатые животные. Прямо на дороге бодались два козла, вероятно, доказывая сопернику силу и превосходство. Кстати, видно, что неподалеку у края проезжей части спокойно щиплет травку одинокая коза. Быть может из-за нее весь этот сыр-бор?

Водители аккуратно, сбавляя скорость, объезжали животных.

«Только снимать и можете. Все едут мимо даже не остановится никто, равнодушное общество.. Вдруг там помощь нужна, хоть бы полицию вызвали, Куда мы катимся», «Так то бледный не прав по сути. Его косяк. Спросят с него по полной», «Козу не поделили», «А объект разборок свалила потихой».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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