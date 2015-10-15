Новости Общество Происшествия
Сегодня, 11:04

Козлы устроили разборки на трассе в Приморье (видео)

Козлы устроили разборки на трассе в Приморье (видео)

Источник фото: скрин видео @dpscontrol

Водители стали очевидцами выяснения отношений между двумя животными на одной из дорог края, сообщают «Вести:Приморье».

Интересное видео, вызывающее улыбку, удалось снять одному из водителей. Он стал очевидцем того, как выясняют отношения рогатые животные. Прямо на дороге бодались два козла, вероятно, доказывая сопернику силу и превосходство. Кстати, видно, что неподалеку у края проезжей части спокойно щиплет травку одинокая коза. Быть может из-за нее весь этот сыр-бор?

Водители аккуратно, сбавляя скорость, объезжали животных.

«Только снимать и можете. Все едут мимо даже не остановится никто, равнодушное общество.. Вдруг там помощь нужна, хоть бы полицию вызвали, Куда мы катимся», «Так то бледный не прав по сути. Его косяк. Спросят с него по полной», «Козу не поделили», «А объект разборок свалила потихой».

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме