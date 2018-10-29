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Кабмин подготовил отзыв на инициативу: касается владельцев домов и земельных участков

Кабмин подготовил отзыв на инициативу: касается владельцев домов и земельных участков

Кабмин поддержал продление "дачной амнистии" до 2026 года, сообщают «Вести:Приморье».

Правительство РФ поддерживает законопроект о продлении "дачной амнистии" до 1 марта 2026 года, предлагая внести в него ряд доработок, отмечает «РГ».

Кабинет министров подготовил отзыв на инициативу группы сенаторов и депутатов продлить до этого срока упрощенную регистрацию прав на садовые и жилые дома, расположенные на садовых земельных участках, и распространить ее в отношении жилых домов на землях, предназначенных для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства.

В правительстве считают необходимым привести законопроект в соответствие с действующими нормами, которые разрешают строительство домов в личных подсобных хозяйствах только в границах населенных пунктов.

Кроме того, рекомендовано исключить возможность регистрации в упрощенном порядке многоквартирных домов, возведенных под видом ИЖС.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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