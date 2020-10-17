Дно в «снегу» и трупах: житель Артема пребывает в шоке от увиденного

Житель Артема снял на видео ситуацию, которая повергает в шок очевидцев, сообщают «Вести:Приморье».

В реке Артемовка рыба плавает кверху брюхом. Автор утверждает, в данной ситуации виновата компания, которая сливает в воду коагулянты*.

«Пришел на речку, тут везде дохлая рыба. Плавает кверху брюхом. Все дно как будто в снегу. Вода прозрачная. Этот коагулянт, химия, которую скинули. Химия оседает как снег. Много рыбы в полудохлом состоянии. Я вытащил сазана руками, он просто сверху плыл. Сазан весь покрыт коагулянтом, еще дышит, но ему уже приходит конец. Потравлено все», рассказал автор видео.

«Это что?», «Скоро рыба будет во всех магазинах», «Жесть», отметили в комментариях.

Уточним, коагулирование воды — процесс осветления и обесцвечивания воды с применением химических реактивов-коагулянтов, которые при взаимодействии с гидрозолями и растворимыми примесями воды образуют осадок. Используется при очистке водопроводной воды перед отстаиванием и фильтрацией.

«Вести:Приморье» публикует видео без звука, так как автор не смог сдержать эмоций от увиденного и выражался нецензурной бранью.









Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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