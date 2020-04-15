«Даже не пытайтесь»: пробка сковала движение на трассе (видео)

В районе Тавричанки образовалась сумасшедшая пробка, сообщают «Вести:Приморье».

Автор видео, опубликованного в одном из приморских пабликов, отмечает, машины стоят. Пробка растянулась на несколько километров. Многие этому уже не удивляются и поясняют, стандартная ситуация - выходные дни.

Однако, водители, кому все-таки удалось преодолеть пробку, поясняют, это авария остановила движение - в районе развязки на Де-Фриз, со стороны Артёма в сторону Уссурийска.

«Три калеки кладут асфальта кусочек в надежденске, уже из-за них такое, там работы на день, развезли уже как на месяц, стоят языками метут», «кто-то опять в кого-то въехал».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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