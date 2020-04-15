Новости Общество Происшествия
Сегодня, 17:21

«Даже не пытайтесь»: пробка сковала движение на трассе (видео)

«Даже не пытайтесь»: пробка сковала движение на трассе (видео)

Источник фото: скрин видео @mark2_che

В районе Тавричанки образовалась сумасшедшая пробка, сообщают «Вести:Приморье».

Автор видео, опубликованного в одном из приморских пабликов, отмечает, машины стоят. Пробка растянулась на несколько километров. Многие этому уже не удивляются и поясняют, стандартная ситуация - выходные дни.

Однако, водители, кому все-таки удалось преодолеть пробку, поясняют, это авария остановила движение - в районе развязки на Де-Фриз, со стороны Артёма в сторону Уссурийска.

«Три калеки кладут асфальта кусочек в надежденске, уже из-за них такое, там работы на день, развезли уже как на месяц, стоят языками метут», «кто-то опять в кого-то въехал».

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Загрузка...

Ранее по теме