Олег Кожемяко вручил награды заслуженным жителям Дальнегорска

Город горняков и химиков Приморья празднует 123-й день рождения в субботу, 17 октября. В знаменательный для жителей Дальнегорска день губернатор края Олег Кожемяко вручил почетные награды работникам и ветеранам различных отраслей, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Официальная дата основания Дальнегорска – 22 сентября. В этом году вынужденные ограничения из-за COVID-19 внесли коррективы в программу празднования – ее перенесли на несколько недель вперед.

Губернатор Приморья подчеркнул, что вклад каждого дальнегорца в строительство и развитие территории огромен: жители города продолжают трудиться, чтобы сохранить все, что создано предыдущими поколениями земляков.

«Город отмечает 123 года богатой истории: горнорудной промышленности, социальной политики и спортивной жизни. Город, где живут люди с яркой биографией, которые строили и продолжают развивать Дальнегорск. Успехов, здоровья и процветания!» – пожелал Олег Кожемяко.

Руководитель региона вручил главные краевые награды заслуженным жителям Дальнегорска.

За многолетнюю добросовестную работу, высокие профессиональные достижения Почетной грамотой Губернатора Приморья наградили старшую акушерку женской консультации Дальнегорской центральной городской больницы Наталью Скиба, учителя школы №8 Олега Сивачева, начальника хозяйственного отдела центральной городской библиотеки Наталью Стародубову, аппаратчика Дальнегорского горно-обогатительного комбината Наталью Тимошенко, слесаря Дальполиметалла Владимира Орешко.

Благодарность главы региона объявили машинисту автокрана «Форест-Карго» Юрию Цаплину, аппаратчику гашения извести Дальполиметалла Татьяне Ланцовой, электрогазосварщику Дальнегорского горно-обогатительного комбината Игорю Лебедеву, члену Российского союза писателей Геннадию Исикову.

Отметим, в рамках рабочего визита в Дальнегорск Губернатор края также осмотрел ряд социально значимых объектов: музей, излюбленное жителями общественное пространство – бульвар Полины Осипенко – и школу №2, где проверил ход ремонтных работ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]