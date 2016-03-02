Граждане получили право на досрочную пенсию

С первого января 2021 года расширится список россиян, которые смогут выйти на пенсию досрочно, сообщают «Вести:Приморье». Об этом уточнили в Пенсионном фонде России (ПФР), поясняет ura.ru.

Речь идет о многодетных матерях. Если женщина имеет четырех детей, пенсию ей назначат в 56 лет, то есть на четыре года раньше, чем остальным. Для этого нужно подтвердить 15 лет страхового стажа и воспитание до восьми лет. Уход за детьми до достижения ребенком полутора лет, как отметили в фонде, также включается в стаж. Кроме того, следует накопить не менее 30 пенсионных коэффициентов. Матери троих детей, достигшие возраста 57 лет, смогут выйти на пенсию раньше срока с 2023 года. Это будет касаться женщин 1966 года рождения и моложе.

Nation news напоминает, с Нового года увеличивается список россиян, которые рассчитывают на раннюю пенсию. Таким право будет у специалистов, которые работают в опасных и тяжелых условиях, а также вредной среде. Ранее Российский президент Владимир Путин подписал закон, который вносит поправки в Налоговый кодекс, уточняющие возврат пенсионных взносов. Речь идет о средствах, которые выплачены в излишнем количестве для обязательного пенсионного страхования, уточняется на официальном сайте правовой информации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]