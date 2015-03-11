5-летний ребенок выпал из окна четвертого этажа в Приморье

Прокуратура г. Находки организовала проверку исполнения законодательства о несовершеннолетних по факту падения малолетнего ребенка из окна многоэтажного дома, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокуратуру края.

По предварительной информации, 19 октября 2020 года ребенок, 2015 г.р., выпал из окна квартиры своих бабушки и дедушки, расположенной на 4 этаже жилого дома по Находкинскому проспекту в г. Находке.

Взрослых в момент его падения не было дома. Мальчик доставлен в медицинское учреждение.

В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, а также действиям законных представителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей.

По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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