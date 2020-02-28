«Это обострение осеннее или флешмоб?»: горожан поразило увиденное на дороге (видео)

В Уссурийске мужчина свои поведением решил доставить неприятности водителям, сообщают «Вести:Приморье».

Водители и пешеходы оказались свидетелями неадекватного поведения мужчины, который решил прилечь посередине дороги. Тем самым провоцируя аварии. Движение на этом участке замедлилось. «Тело» пытаются объехать. Что спровоцировало такое поведение мужчины, стоит только догадываться.

На кадрах видно, как мужчины попытался встать, но у него не получилось. Он вновь лег на проезжую часть. Просматривая видео, кажется, что мужчина в алкогольном опьянении. Стоит только надеяться, что на эту ситуацию обратят внимание компетентные органы.

«Я сегодня видела он специально лег!», ««Это обострение осеннее или флешмоб?», «Ну все правильно, стоять и снимать лучше, чем подойти и оттащить его с дороги. Почему люди такие жестокие стали?», «жас никто не остановится не поможет человеку», «Люди! Человек лежит на дороге! Как можно проехать мимо?», «В понедельник муж оттащил с дороги человека, голова лежала на проезжей части. Все объезжали... Пьян или болен видно сначала не было. Да и какая разница. Возможно, это чей-то муж, отец».

dидео @mark2_che

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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